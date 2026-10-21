В Австралии останки людей пустят на удобрения

В австралийском штате Новый Южный Уэльс одобрили законопроект о превращении останков умерших людей в компост. Об этом сообщило издание The Sydney Morning Herald .

Согласно закону, который уже приняли, тела умерших людей будут утилизировать благодаря террамации. При этой технологии человеческие останки за несколько недель превратят в органическое удобрение. Компост можно будет использовать для посадки растений, причем грунт передадут именно родственникам умершего.

Инициатором законопроекта выступил независимый депутат Алекс Гринвич. Законодатель убежден, что австралийцы нуждаются в более дешевой экологичной альтернативе кремации и традиционному захоронению. Кроме того, не придется выделять земельные участки под могилы, что тоже немаловажно, так как в Австралии уже не хватает земли для кладбищ. Да и стоить террамация будет дешевле.

В мире уже существует услуга по превращению праха покойника в алмаз, из которого впоследствии ювелир сделает настоящий бриллиант.