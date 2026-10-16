360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Трамп назвал Крым самым красивым участком земли

    Фото: РИА «Новости»

    Крым — очень ценный участок, от которого Украина давно отказалась. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

    По словам главы Белого дома, Крым был самой ценной частью Украины, от которой киевские власти отказались еще при правлении американского президента Барака Обамы.

    «Четыре стороны омыты океаном. Самый красивый участок земли. Я занимаюсь недвижимостью. Я знаю, что такое хорошая земля. Они отказались от Крыма», — отметил Трамп.

    Также американский лидер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда уничтожили свою страну. Он сравнил главу киевского режима с основателем бродячего цирка Финеасом Тейлором Барнумом.

    Читайте также

    В США рассказали, кто приказал ограничить Starshield для ВСУ

    Ministry of Defense of Ukraine

    Трамп заявил о приостановке продажи оружия из-за нехватки боеприпасов

    СМИ узнали, что лидеры ЕС призовут Зеленского поменьше критиковать Трампа

    В США рассказали, кто приказал ограничить Starshield для ВСУ

    Ministry of Defense of Ukraine

    Трамп заявил о приостановке продажи оружия из-за нехватки боеприпасов

    СМИ узнали, что лидеры ЕС призовут Зеленского поменьше критиковать Трампа