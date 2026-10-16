Крым — очень ценный участок, от которого Украина давно отказалась. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax .

По словам главы Белого дома, Крым был самой ценной частью Украины, от которой киевские власти отказались еще при правлении американского президента Барака Обамы.

«Четыре стороны омыты океаном. Самый красивый участок земли. Я занимаюсь недвижимостью. Я знаю, что такое хорошая земля. Они отказались от Крыма», — отметил Трамп.

Также американский лидер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда уничтожили свою страну. Он сравнил главу киевского режима с основателем бродячего цирка Финеасом Тейлором Барнумом.