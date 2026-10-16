Трамп назвал Крым самым красивым участком земли
Крым — очень ценный участок, от которого Украина давно отказалась. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.
По словам главы Белого дома, Крым был самой ценной частью Украины, от которой киевские власти отказались еще при правлении американского президента Барака Обамы.
«Четыре стороны омыты океаном. Самый красивый участок земли. Я занимаюсь недвижимостью. Я знаю, что такое хорошая земля. Они отказались от Крыма», — отметил Трамп.
Также американский лидер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда уничтожили свою страну. Он сравнил главу киевского режима с основателем бродячего цирка Финеасом Тейлором Барнумом.
Читайте также