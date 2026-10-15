Великобритания продолжит разрабатывать новую военную технику для Украины. Об этом на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Королевства Энди Бернэм, его слова передало РИА «Новости» .

«Премьер-министр заявил, что Великобритания продолжит разработку инновационных военных решений для использования на поле боя на Украине, включая оснащение оборудования, предоставленного другими партнерами, британскими технологиями», — отметили в заявлении Даунинг-стрит.

Бернэм и Зеленский встретились в Лондоне в среду, 14 октября. Перед переговорами британский премьер обязался ускорить поставки Украине многоцелевых ракет для противовоздушной обороны «Мартлет».

Бернэм был одним из четырех европейских лидеров, кому Зеленский позвонил после того, как узнал о сделке России и США по дизельному топливу. Политики обсудили усиление антироссийских санкций и совместные действия.