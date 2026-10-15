360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Бернэм пообещал Зеленскому продолжить разработку военной техники для Украины

    Фото: РИА «Новости»

    Великобритания продолжит разрабатывать новую военную технику для Украины. Об этом на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Королевства Энди Бернэм, его слова передало РИА «Новости».

    «Премьер-министр заявил, что Великобритания продолжит разработку инновационных военных решений для использования на поле боя на Украине, включая оснащение оборудования, предоставленного другими партнерами, британскими технологиями», — отметили в заявлении Даунинг-стрит.

    Бернэм и Зеленский встретились в Лондоне в среду, 14 октября. Перед переговорами британский премьер обязался ускорить поставки Украине многоцелевых ракет для противовоздушной обороны «Мартлет».

    Бернэм был одним из четырех европейских лидеров, кому Зеленский позвонил после того, как узнал о сделке России и США по дизельному топливу. Политики обсудили усиление антироссийских санкций и совместные действия.

    Читайте также

    Отношение Трампа к Зеленскому достигло дна

    White House

    Решение США о приостановке санкций на российский дизель ошеломило Украину

    Саудовский инженер установил прослушку в офисе OpenAI, его арестовали

    Захарова предложила FT ввести рубрику с анекдотами после статьи об армии Эстонии

    Стал известен лауреат Нобелевской премии мира

    Antônio Cruz

    В Варшаве главком сил НАТО в Европе представит «теорию победы над Россией»

    Пьяная американская пенсионерка устроила дрифт у здания суда

    Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану

    МИД России объявил о высылке нескольких венгерских дипломатов