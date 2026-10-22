Европе посоветовали передумать насчет газа из России

Михельсон: у Европы еще есть время пересмотреть решение о запрете СПГ из России

Европейские страны еще могут пересмотреть решение об отказе от российского сжиженного природного газа, чтобы поддержать собственную промышленность. Об этом сообщил глава «Новатэка» Леонид Михельсон, его слова привело РИА «Новости» .

Михельсон напомнил, что 21-й пакет санкций ЕС предусматривает возможность для компаний продолжать работу по долгосрочным контрактам, в том числе перенаправляя газ на другие рынки.

По мнению главы «Новатэка», Европе стоит рассмотреть возможность сохранить поставки для собственного потребления.

«У нас проблем нет, мы решаем вопросы — уход на другой рынок. Но Европа должна поддерживать промышленность, считаю. Время есть», — подчеркнул Михельсон.

Ранее Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от российского газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам действует с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным вступит в силу 1 января 2027 года.