Никитин заявил, что почти 100 иностранных судов стали российскими после ПМЭФ

Никитин: почти 100 зарубежных судов перешли под российский флаг после ПМЭФ

После Петербургского международного экономического форума почти 100 крупных заграничных судов сменили иностранные флаги на российские. Об этом сообщил вице-премьер России Андрей Никитин в интервью kp.ru .

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что суда должны переходить под российское знамя. По словам вице-премьера, этот процесс успешно идет.

«Благодаря тому, что мы уже сделали, несколько десятков крупных судов — ближе к сотне — перешли под российский флаг», — подчеркнул Никитин.

Ранее он назвал три основных направления развития транспортной отрасли. Это обеспечение связанности регионов, заказов для отечественной промышленности и международной логистики.