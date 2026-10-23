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    Никитин заявил, что почти 100 иностранных судов стали российскими после ПМЭФ

    Никитин: почти 100 зарубежных судов перешли под российский флаг после ПМЭФ

    Фото: РИА «Новости»

    После Петербургского международного экономического форума почти 100 крупных заграничных судов сменили иностранные флаги на российские. Об этом сообщил вице-премьер России Андрей Никитин в интервью kp.ru.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что суда должны переходить под российское знамя. По словам вице-премьера, этот процесс успешно идет.

    «Благодаря тому, что мы уже сделали, несколько десятков крупных судов — ближе к сотне — перешли под российский флаг», — подчеркнул Никитин.

    Ранее он назвал три основных направления развития транспортной отрасли. Это обеспечение связанности регионов, заказов для отечественной промышленности и международной логистики.

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