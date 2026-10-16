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    Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите G20

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп допустил, что присутствие российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Майами был бы полезен. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, его слова привело РИА «Новости».

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», — отметил Трамп.

    Однако, американский лидер отметил, что не в курсе, пригласили ли Путина на встречу «Большой двадцатки». Он также усомнился в том, что российский президент действительно посетит предстоящий саммит.

    Ранее Трамп заявил, что Россия стремится к урегулированию конфликта больше, чем Украина. Такое заключение он сделал на основании опыта участия в переговорах.

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