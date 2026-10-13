Из-за урагана и шторма на побережье Мексики погибли пять человек

Ураган «Саймон» и тропический шторм «Рэйчел», которые затронули побережье Мексики, унесли жизни минимум пяти человек. Об этом сообщил телеканал Teletica .

Жертвами стихии стал 71-летний мужчина, а также семья из четырех человек, в том числе двое детей.

В прибрежных населенных пунктах прошли мощные ливни, которые спровоцировали наводнения. Экстренные службы спасли 32 человека, пятеро числятся пропавшими.

«В этом году сезон ураганов ожидается особенно интенсивным из-за явления Эль-Ниньо», — отметил телеканал.

Ранее два водяных смерча прошли на западном побережье Сицилии. Из-за стихии в городах Марсала и Петрозино пострадали как минимум 11 человек: пять взрослых и шесть детей. Также штормовой ветер прямо во время занятий повредил здание школы.

Смерчи появились над морем, а затем перешли на сушу. В результате порывы ветра срывали крыши, валили деревья, переворачивали автомобили и выводили из строя линии электропередачи.