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    Из-за урагана и шторма на побережье Мексики погибли пять человек

    Фото: 360.ru

    Ураган «Саймон» и тропический шторм «Рэйчел», которые затронули побережье Мексики, унесли жизни минимум пяти человек. Об этом сообщил телеканал Teletica.

    Жертвами стихии стал 71-летний мужчина, а также семья из четырех человек, в том числе двое детей.

    В прибрежных населенных пунктах прошли мощные ливни, которые спровоцировали наводнения. Экстренные службы спасли 32 человека, пятеро числятся пропавшими.

    «В этом году сезон ураганов ожидается особенно интенсивным из-за явления Эль-Ниньо», — отметил телеканал.

    Ранее два водяных смерча прошли на западном побережье Сицилии. Из-за стихии в городах Марсала и Петрозино пострадали как минимум 11 человек: пять взрослых и шесть детей. Также штормовой ветер прямо во время занятий повредил здание школы.

    Смерчи появились над морем, а затем перешли на сушу. В результате порывы ветра срывали крыши, валили деревья, переворачивали автомобили и выводили из строя линии электропередачи.

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