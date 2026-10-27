В армии США тренируются копать могилы на случай крупных конфликтов

Сухопутные войска армии США отрабатывают копание временных могил на случай крупных военных конфликтов. Об этом сообщил портал Defense News .

«Сухопутные войска готовятся к мрачной перспективе захоронения павших солдат на поле боя, проверяя, насколько быстро они могут создавать временные могилы с сохранением останков для возможного опознания и возвращения семьям после окончания конфликта», — отметили в материале.

В ходе учений военные инженеры и медики отработали создание масштабных временных захоронений, используя спецоборудование. Третий этап учений пройдет весной следующего года.

В Штатах захотели клонировать собак для армии. Компания Anduril Industries планирует выращивать генетически модифицированных рабочих собак и оснащать их технологиями для повышения осведомленности.