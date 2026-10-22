Сариа заявил, что хуситы атаковали здание Минобороны Саудовской Аравии

Хуситы движения «Ансар Аллах» ударили баллистической ракетой по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военного представителя йеменских мятежников Яхью Сариа.

Также хуситы ударили по инфраструктуре нефтекомпании Saudi Aramco на западе страны, в Янбу.

«Вооруженные силы Йемена за последние 48 часов провели четыре высокоточные военные операции», — отметил Сариа.

Ранее стало известно, что хуситы атаковали аэропорт на юге Йемена, в Адене. Участники «Ансар Аллах» также взяли в кольцо третий по величине город страны — Таиз, который соединяет побережье с остальной частью страны.