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    Сариа заявил, что хуситы атаковали здание Минобороны Саудовской Аравии

    Сариа: хуситы атаковали здание Минобороны Саудовской Аравии

    Mr. Ibrahem
    Фото: Mr. Ibrahem/Википедия

    Хуситы движения «Ансар Аллах» ударили баллистической ракетой по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военного представителя йеменских мятежников Яхью Сариа.

    Также хуситы ударили по инфраструктуре нефтекомпании Saudi Aramco на западе страны, в Янбу.

    «Вооруженные силы Йемена за последние 48 часов провели четыре высокоточные военные операции», — отметил Сариа.

    Ранее стало известно, что хуситы атаковали аэропорт на юге Йемена, в Адене. Участники «Ансар Аллах» также взяли в кольцо третий по величине город страны — Таиз, который соединяет побережье с остальной частью страны.

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