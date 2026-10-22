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    Пережившая казнь американка заговорила предложениями

    TMZ: пережившая казнь Криста Пайк заговорила полными предложениями

    Tennessee Department of Correction
    Фото: Tennessee Department of Correction

    Пережившая неудачную попытку казни в штате Теннесси Криста Пайк стала лучше говорить и теперь может строить полные предложения. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на адвоката женщины.

    «Речь Кристы улучшилась, она может изъясняться ясно и полными предложениями», — отметили правозащитники.

    По словам адвоката, Пайк также постепенно восстанавливается физически и уже чаще ходит без посторонней помощи.

    Медики пока не установили, привела ли процедура к необратимым психологическим и когнитивным нарушениям. Для оценки состояния женщины потребуется минимум месяц.

    Власти Теннесси 30 сентября попытались привести смертный приговор в исполнение, однако после двух инъекций Пайк выжила и попала в больницу. В сознание она пришла 6 октября, а спустя несколько дней ее вернули в тюрьму под наблюдение врачей.

    В 1995 году Пайк признали виновной в убийстве 19-летней Коллин Слеммер. С тех пор она ожидает казни.

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