В ЕС пообещали не мешать урегулированию на Украине

Кошта: В ЕС не намерены мешать мирным инициативам Трампа

Евросоюз готов поддержать дипломатические усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и не намерен конкурировать за главную роль в переговорах. Об этом изданию Rapporteur заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

По его словам, формат участия европейских стран будет зависеть от организации переговорного процесса. Сообщество рассматривает возможность привлечения специального посланника.

«В зависимости от формата переговоров мы можем задействовать специального посланника, использовать дипломатические или политические каналы связи», — заявил Кошта.

Европейские лидеры пока не согласовали кандидатуру возможного переговорщика с Россией и повестку контактов. На саммите 18–19 июня они сочли начало такого диалога преждевременным и подтвердили намерение поддерживать Украину, а не выступать нейтральным посредником.