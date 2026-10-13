Девять российских туристов эвакуировали из зоны наводнения в Непале вертолетом

Девятерых российских туристов и их местных сопровождающих вывезли из деревни Джагат вертолетом. Об этом сообщил 360.ru один из членов группы по имени Илья.

«Полчаса назад успешно эвакуировались в Аругат», — рассказал он.

Представитель группы в беседе с ТАСС уточнил, что армейский вертолет доставит людей в расположенный ниже по реке поселок, откуда ведет неповрежденная дорога в Катманду и Покхар.

Река Будхи-Гандаки разлилась 11 октября в 60 км от столицы страны — города Катманду. Бурный поток смел дома и мосты.

Путешественников, проходивших маршрут вокруг Манаслу, наводнение заперло в деревне Джагат округа Горха. Туристы попросили у дипмиссии содействия в эвакуации, пожаловавшись на плохие условия для ночлега. Денег на оплату вертолета у них не было, а в страховку треккеров такая услуга не входит.