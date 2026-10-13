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    Девять российских туристов эвакуировали из зоны наводнения в Непале вертолетом

    Фото: 360.ru

    Девятерых российских туристов и их местных сопровождающих вывезли из деревни Джагат вертолетом. Об этом сообщил 360.ru один из членов группы по имени Илья.

    «Полчаса назад успешно эвакуировались в Аругат», — рассказал он.

    Представитель группы в беседе с ТАСС уточнил, что армейский вертолет доставит людей в расположенный ниже по реке поселок, откуда ведет неповрежденная дорога в Катманду и Покхар.

    Река Будхи-Гандаки разлилась 11 октября в 60 км от столицы страны — города Катманду. Бурный поток смел дома и мосты.

    Путешественников, проходивших маршрут вокруг Манаслу, наводнение заперло в деревне Джагат округа Горха. Туристы попросили у дипмиссии содействия в эвакуации, пожаловавшись на плохие условия для ночлега. Денег на оплату вертолета у них не было, а в страховку треккеров такая услуга не входит.

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