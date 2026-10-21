21 октября 2026 06:00 Один пролив — и половина Азии без связи. Чем грозит уничтожение подводных кабелей в Ормузе Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Иран грозит уничтожить проложенные через Ормузский пролив подводные интернет-кабели, заявил представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Мохеби. Чем это чревато для всемирной сети — разбирался 360.ru.

Интернет-кабели могут стать целями Представитель КСИР предупредил, что подводные кабели передачи данных, проходящие через Ормуз, могут стать следующими целями Тегерана. По его словам, через пролив проложено семь крупных кабелей, от которых зависят работа мирового интернета и передача коммерческой информации. «Мы не исключаем вероятности войны, и в этот раз наш ответ будет гораздо более жестким. В этот раз Америку ждут серьезные неприятности, а мир столкнется с тяжелым энергетическим кризисом», — процитировало Хосейна Мохеби агентство Fars.

Фото: РИА «Новости»

Из семи магистральных кабелей, которые обеспечивают интернет-связью страны Персидского залива, четыре считаются наиболее важными. AAE-1 — одна из длиннейших мировых кабельных систем. Двадцать пять тысяч километров с пропускной способностью 100 терабит в секунду. К ней подключены две страны в Персидском заливе — ОАЭ и Катар.

К кабелю GBICS, пропускная способность которого свыше пяти терабит в секунду, подключены семь стран, среди них Ирак, Катар, Иран и Кувейт.

К кабелю Falcon подключены восемь стран Персидского залива. Однако он дает относительно низкую скорость — 80 гигабит в секунду.

Наиболее слабый по пропускной способности — TGN-Gulf — всего 10 гигабит. Он обеспечивает связью пять стран.

Фото: 360.ru

Чем грозит удар по кабелям в Ормузском проливе К странам Персидского залива ведут несколько кабелей, потеря одного может компенсироваться другими, но это создает нагрузку на системы, отчего интернет начнет работать с перебоями. Если перерезать все линии, связь может полностью оборваться, так как наземные резервные маршруты не способны полностью заменить потерю подводных кабелей. В первую очередь проблемы настигнут страны региона, так как основные кабельные магистрали идут через Красное море (в Персидский залив проложены их ответвления): те же системы AAE-1 и Falcon. На работу мирового интернета и передачу коммерческих данных также влияют и дата-центры. Так, Amazon разместил свою информационную группировку в Бахрейне и ОАЭ. В Эмиратах ЦОДы расположены в Абу-Даби и Дубае, их питание напрямую зависит от кабелей в Ормузском проливе.

Фото: РИА «Новости»

Дубай — центральный хаб дата-центров. Кроме Amazon, в регионе закрепились компании Oracle, Microsoft, Google и IBM. Здесь расположен и крупный региональный хаб — часть глобальной сети Equinix — Equinix DX1. Его отключение способно запустить цепную реакцию на планете. Последствия повреждений кабелей уже ощутил мир в феврале 2024 года. По одной из версий, хуситы обрубили четыре провода, среди которых был и AAE-1. По другой — наиболее вероятной причиной аварийной ситуации стал якорь затонувшего судна Rubymar. Это привело к серьезным сбоям в интернет-коммуникации между Европой и Азией. Хуже всего ситуация обстояла в Персидском заливе и Индии. Новая угроза возникла на фоне иранских заявлений и возможных атак на дата-центры. По данным Tasnim, кабели в Ормузском проливе обеспечивают 97% региональной связи.

Фото: РИА «Новости»

Сбои в интернете и банковских переводах Если те кабели, о которых говорит сейчас Иран, действительно будут уничтожены, к чему это может привести? На этот вопрос главред IT-издания «Рунет», глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков ответил ведущей Елене Кононовой в эфире 360.ru. «Повреждение кабелей вызовет серьезные проблемы. Их можно сравнивать с автомагистралями. Когда трасс становится меньше, трафик перенаправляется на свободные дороги. Но понятно, что проезжая часть может быть не рассчитана на пропуск такого количества машин, поэтому образуются заторы», — отметил спикер. Он пояснил, что в данном случае случае пробки — это плохая связь или долгое время отклика. Да в целом, какие-то ресурсы и сервисы могут не работать.

Фото: РИА «Новости»

«Если мы говорим об ОАЭ, например, то в случае, если вдруг произойдет самое худшее, могут переводы между банками всего Персидского залива с европейскими банками либо замедлиться, либо на какое-то время в целом встать», — обратил внимание Зыков.

Но у ОАЭ есть, конечно, резервные кабели через Фуджейру. То есть полностью связь отключить не получится. Это скорее вопрос скоростей и времени прохода информации. Владимир Зыков Главред IT-издания «Рунет», глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров

«Информация, которая раньше хранилась исключительно в так называемой тихой гавани (защищенном хранилище), теперь резервируется иначе. Мир уже понял: нужно разносить данные и резервировать их не только между серверами, но и между ЦОДАми и даже между континентами, чтобы в случае масштабного сбоя эту информацию можно было восстановить», — заключил собеседник 360.ru.