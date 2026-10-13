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    Американские службы обвинили в неразберихе из-за неправильно оказанной помощи Кристе Пайк

    АР: пережившая казнь Пайк поздно получила помощь из-за несогласованности служб

    Фото: 360.ru

    Из-за несогласованности служб экстренного реагирования и тюремными чиновниками штата Теннесси медики оказали помощь Кристе Пайк с опозданием. Об этом написало агентство The Associated Press.

    «Прошли драгоценные минуты, пока официальные лица и служба реагирования пытались выяснить, был ли законным запрос о срочной помощи в камеру исполнения приговора», — отметили в материале.

    По заявлению агентства, первый звонок в службу «911» поступил через час после введения второй смертельной инъекции. Еще полчаса руководство принимало решение о допуске медиков к приговоренной.

    Кристу Пайк пытались казнить в тюрьме штата Теннесси 30 сентября. В качестве исполнения наказания применили смертельную инъекцию, Пайк ввели две дозы препарата. Приговоренную доставили в больницу, она пришла в сознание 6 октября.

    Пайк вернули в тюрьму 10 октября. Там ей продолжают оказывать медицинскую помощь, сообщили адвокаты.

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