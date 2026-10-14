Вертолет Трампа оставил журналистку без накладных ресниц

Во время взлета вертолета президента США Дональда Трампа у журналистки Real America’s Voice Тейлор Митчелл потоком воздуха сдуло накладную ресницу. Об этом она сама рассказала в соцсети X .

По словам репортера, винты президентского вертолета Marine One подняли настолько сильный ветер, что ресница слетела прямо во время съемки.

«Ну, да… сегодня взлетающий М1 буквально сдул мою накладную ресницу. Ради бога, скажите, что я не одна такая», — написала Митчелл, прикрепив видео.

На кадрах видно, как ветер срывает ресницу, после чего запись обрывается. Судьбу ресниц на втором глазу Митчелл не раскрыла.

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