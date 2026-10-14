360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Вертолет Трампа оставил журналистку без накладных ресниц

    Фото: РИА «Новости»

    Во время взлета вертолета президента США Дональда Трампа у журналистки Real America’s Voice Тейлор Митчелл потоком воздуха сдуло накладную ресницу. Об этом она сама рассказала в соцсети X.

    По словам репортера, винты президентского вертолета Marine One подняли настолько сильный ветер, что ресница слетела прямо во время съемки.

    «Ну, да… сегодня взлетающий М1 буквально сдул мою накладную ресницу. Ради бога, скажите, что я не одна такая», — написала Митчелл, прикрепив видео.

    На кадрах видно, как ветер срывает ресницу, после чего запись обрывается. Судьбу ресниц на втором глазу Митчелл не раскрыла.

    Ранее новый пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария неудачно провела свой первый брифинг. После этого американские чиновники заговорили о ее увольнении в скором времени.

    Читайте также

    Президент Финляндии оконфузился перед испанским королем из-за неудачной шутки

    Вернувшаяся после болезни Селин Дион успокоила зрителей после падения на сцене

    Соцсети Селин Дион

    «Актерская школа». Профайлер считал сигналы Трампа брошенному Зеленскому

    IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ www.imago-images.de

    Американские службы обвинили в неразберихе из-за неправильно оказанной помощи Кристе Пайк

    Королева саморазрушения: Меган Маркл выставила себя посмешищем на вечеринке Netflix

    Romain Doucelin/Keystone Press Agency

    Самолет United Airlines, подавший сигнал бедствия, сел в Канаде