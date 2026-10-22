Папе римскому поставили окончательный диагноз после удаления опухоли

Папе Римскому Льву XIV не потребуется дополнительное лечение после операции по удалению злокачественной опухоли легкого. Об этом сообщила пресс-служба печати Святого престола.

Понтифику поставили окончательный диагноз. Согласно результатам гистологического исследования и молекулярно-биологического анализа, у папы Римского была легочная аденокарцинома. Опухоль не распространилась за пределы пораженного участка.

«Последующая онкологическая оценка подтвердила, что дальнейшая терапия не требуется», — говорилось в медицинском бюллетене, подготовленном лечившими папу врачами Луиджи Карбоне и Стефано Маргаритора.

Ранее врачи понтифика сообщали, что восстановление Льва XIV после операции проходит нормально. Понтифик пережил хирургическое вмешательство 13 октября, ему удалили часть легкого.