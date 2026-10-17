Папа Римский после выписки из больницы выступит перед верующими в Ватикане

Папа Римский Лев XIV после выписки из больницы в воскресенье, 18 октября, проведет традиционную молитву «Ангелус», обратившись к верующим из окна папских апартаментов, выходящего на площадь Святого Петра. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола .

Понтифик покинет римскую клинику Джемелли во второй половине дня 17 октября и вернется в Ватикан. Перед выпиской он отслужит мессу в специально оборудованном помещении на десятом этаже больницы.

Врачи разрешили Льву XIV покинуть медицинское учреждение после обследования. Утром в субботу ему провели анализы крови и рентгенографию грудной клетки. Полученные результаты подтвердили, что состояние здоровья понтифика позволяет продолжить восстановление за пределами больницы.

Ранее Vatican News писал, что Папу римского госпитализировали для операции по удалению небольшого локализованного узелкового образования в легком.