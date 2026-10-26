Мария Захарова назвала опасным реваншистский курс для Японии
Реваншистский курс Токио чреват печальными последствиями, и Россия предупреждает Японию об опасности. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя документальный фильм «Забытый Генерал» от китайской компании «Лаолэй фильмс», ее процитировал ТАСС.
По словам дипломата, японские власти не будут признавать итоги Второй мировой войны. Это стало причиной многих нынешних проблем страны.
Захарова обратила внимание, что в японских школьных материалах прямо сделали акцент на ничем не подкрепленных территориальных притязаниях к соседним странам. При этом упоминания о злодеяниях японских военных в период ВОВ в пособиях почти отсутствуют.
«Все это укладывается в искаженную логику нынешнего курса Токио с упором на исторический ревизионизм или реваншизм. Это способно привести к весьма печальным последствиям, как это уже было более 80 лет назад», — сказала дипломат.
Она отметила, что Россия открыто и через дипломатические каналы предупреждает Японию об опасности такого хода событий.