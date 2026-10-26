Мария Захарова назвала опасным реваншистский курс для Японии

Реваншистский курс Токио чреват печальными последствиями, и Россия предупреждает Японию об опасности. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя документальный фильм «Забытый Генерал» от китайской компании «Лаолэй фильмс», ее процитировал ТАСС .

По словам дипломата, японские власти не будут признавать итоги Второй мировой войны. Это стало причиной многих нынешних проблем страны.

Захарова обратила внимание, что в японских школьных материалах прямо сделали акцент на ничем не подкрепленных территориальных притязаниях к соседним странам. При этом упоминания о злодеяниях японских военных в период ВОВ в пособиях почти отсутствуют.

«Все это укладывается в искаженную логику нынешнего курса Токио с упором на исторический ревизионизм или реваншизм. Это способно привести к весьма печальным последствиям, как это уже было более 80 лет назад», — сказала дипломат.

Она отметила, что Россия открыто и через дипломатические каналы предупреждает Японию об опасности такого хода событий.