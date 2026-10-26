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    На Пхукете подтопило несколько районов после ливней

    Мощное наводнение обрушилось на популярный тайский курорт Пхукет. После ночного ливня поток воды с камнями и грязью затопил квартал Нанай в районе Патонг, сообщило издание Nation.

    Вода проникла в жилые дома и магазины, повредив имущество на первых этажах. Также оказались залиты припаркованные автомобили.

    Подтопления меньшей силы произошли и в других частях острова. В районах Чалонг и Ченг Тхале уровень воды местами достигал 30 сантиметров, из-за чего дороги стали труднопроходимыми для низких машин.

    Живущая на Пхукете россиянка в беседе с РИА «Новости» подтвердила сильное наводнение. По ее словам, такого здесь давно не случалось.

    Ранее Стамбул затопило из-за мощных ливней. В результате погибли три человека, в том числе 14-летний мальчик. Более 40 самолетов не смогли приземлиться, занятия в школах отменили.

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