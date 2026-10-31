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    Польские депутаты назвали беспорядки у здания суда госпереворотом

    Член Гострибунала Польши Майхровский: беспорядки у КС — это госпереворот

    Фото: РИА «Новости»

    Член Государственного трибунала Польши Яцек Майхровский призвал противостоять государственному перевороту. Подробности сообщило РИА «Новости».

    «Я призываю всех неравнодушных граждан прибыть сюда и противостоять государственному перевороту, свидетелями которого мы являемся», — заявил Майхровский, выступая на митинге у здания Конституционного суда.

    Толпа протестующих окружила здание Конституционного суда Польши, полиция заняла оборону, сообщило ранее агентство. Демонстранты пытались штурмовать КС, их задержали.

    Судья Конституционного суда Анна Корвин-Пиотровская отстранила председателя Богдана Свенчковского. Свое решение она объяснила «крайней конституционной необходимостью». На фоне ситуации президент Кароль Навроцкий сообщил, что прервет свой полет в Сенегал и вернется в Польшу.

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