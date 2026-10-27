Сын японского миллиардера Осимы погиб в Лаосе при загадочных обстоятельствах

В Лаосе умер сын японского миллиардера Кэнсина Осимы — бизнесмен Есихито Осима. Об этом сообщил Tokyo Reporter .

По словам лаосского активиста Джозефа Акаравонга, нападение на предпринимателя произошло на парковке жилого комплекса во Вьентьяне. Он опубликовал видео, которое подтверждает, что неизвестные застрелили бизнесмена вечером 14 октября.

О смерти Осимы 19 октября сообщила компания Lao ASEAN Leasing Public Company (LALCO), где он ранее занимал должность директора. Как именно погиб предприниматель, в заявлении не раскрыли. Через некоторое время публикация пропала.

Новым директором назначили жену Кэнсина Осимы — Юрико Осима.

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