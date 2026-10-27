Сын японского миллиардера Осимы погиб в Лаосе при загадочных обстоятельствах
В Лаосе умер сын японского миллиардера Кэнсина Осимы — бизнесмен Есихито Осима. Об этом сообщил Tokyo Reporter.
По словам лаосского активиста Джозефа Акаравонга, нападение на предпринимателя произошло на парковке жилого комплекса во Вьентьяне. Он опубликовал видео, которое подтверждает, что неизвестные застрелили бизнесмена вечером 14 октября.
О смерти Осимы 19 октября сообщила компания Lao ASEAN Leasing Public Company (LALCO), где он ранее занимал должность директора. Как именно погиб предприниматель, в заявлении не раскрыли. Через некоторое время публикация пропала.
Новым директором назначили жену Кэнсина Осимы — Юрико Осима.
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