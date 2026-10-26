360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    На Украине назвали главное условие для заключения мирного соглашения

    Экс-советник Кучмы Соскин призвал отставки Зеленского ради мира на Украине

    Фото: РИА «Новости»

    На Украине смогут достичь мирных договоренностей с Россией лишь после ухода президента Владимира Зеленского с поста. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, его процитировало РИА «Новости».

    «Можно было бы договориться, но для этого Зеленский должен уйти в отставку», — сказал он.

    Политик отметил, что мирный процесс можно построить в два шага. Сперва провести выборы, а затем с письменного обязательства нового президента подписать мирный договор. Также Соскин исключил возможность присоединения Украины в НАТО и Евросоюз.

    Ранее британское издание The Independent сообщило, что американский лидер Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск окончательно отвернулись от Украины. Он обратил внимание, что у европейских лидеров не получится полностью заменить США в вопросе поддержки киевского режима.

    Читайте также

    Маск заявил критикам, что Зеленский сам подставил себя со Starlink

    телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского

    Зеленский растерялся и заговорил на русском во время интервью

    телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского

    Зеленскому предрекли провал на выборах

    Маск заявил критикам, что Зеленский сам подставил себя со Starlink

    телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского

    Зеленский растерялся и заговорил на русском во время интервью

    телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского

    Зеленскому предрекли провал на выборах