В Кении под завалами рухнувшей высотки нашли беременную женщину

В столице Кении Найроби спасатели вытащили из-под обломков строившегося здания беременную женщину. Об этом сообщило издание The Standard .

Пострадавшую доставили в больницу. Информации о ее состоянии и здоровье ребенка пока нет. Женщина стала вторым спасенным человеком за субботу.

Высотка на 18 этажей рухнула 23 октября в районе Истли. В Красном Кресте Кении сообщили о 31 заявке на пропавших без вести. Двое человек уже вернулись к семьям, но точное число людей под обломками неизвестно. О погибших данных не поступало.

По предварительной информации, проект здания не прошел нужное согласование. Полиция ищет владельца и подрядчика.

В начале октября в Стамбуле частично обрушился семиэтажный жилой дом. Спасатели вызволяли людей, оказавшихся под завалами.

В мае еще один дом рухнул в Германии. Причиной стал взрыв бытового газа.