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    В Кении под завалами рухнувшей высотки нашли беременную женщину

    Njoki ngari
    Фото: Njoki ngari/Википедия

    В столице Кении Найроби спасатели вытащили из-под обломков строившегося здания беременную женщину. Об этом сообщило издание The Standard.

    Пострадавшую доставили в больницу. Информации о ее состоянии и здоровье ребенка пока нет. Женщина стала вторым спасенным человеком за субботу.

    Высотка на 18 этажей рухнула 23 октября в районе Истли. В Красном Кресте Кении сообщили о 31 заявке на пропавших без вести. Двое человек уже вернулись к семьям, но точное число людей под обломками неизвестно. О погибших данных не поступало.

    По предварительной информации, проект здания не прошел нужное согласование. Полиция ищет владельца и подрядчика.

    В начале октября в Стамбуле частично обрушился семиэтажный жилой дом. Спасатели вызволяли людей, оказавшихся под завалами.

    В мае еще один дом рухнул в Германии. Причиной стал взрыв бытового газа.

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