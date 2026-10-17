Трамп оценил летающий суперкар Илона Маска

Трамп усомнился в том, что будет водить летающий суперкар Маска

Один из журналистов спросил президента США, что он думает о летающей машине.

«Я рад за Илона, мы только что вручили ему премию за инновации. Не знаю, увидите ли вы меня в этой машине, но она довольно впечатляющая», — ответил Дональд Трамп.

Американская компания Tesla представила электрический спорткар второго поколения Roadster с двигателями от SpaceX 15 октября. Автомобиль может разгоняться до 100 километров в час за секунду и подниматься в воздух.

На демонстрации Roadster делал перевороты в воздухе, перепрыгивал через ряды автомобилей, поднимался вверх дном по изогнутой рампе и плавно приземлялся с большой высоты на землю. Управляли им дистанционно.