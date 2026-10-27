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    МИД России закрыл въезд руководителям британских военных предприятий

    Фото: РИА «Новости»

    Россия закрыла въезд семи представителям руководства британских военных предприятий в ответ на антироссийский курс Великобритании и поставки оружия Украине. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

    Как отметили в МИД, британское правительство старается извлекать прибыль из создания смертоносного оружия вместо того, чтобы направлять средства в гражданский сектор страны, где продолжает усугубляться кризис.

    «Массированные поставки украинским головорезам ракетно-дроновых вооружений и технологий подчинены одной цели — нанесению нашей стране максимального урона», — подчеркнули в министерстве.

    В список тех, кому запретили въезд в Россию, попали гендиректор Rotron Aerospace Алекс Эдвард Хэд, его главный военный советник Кев Оливер и председатель совета директоров Джордж Замбеллас. Также въезд запретили гендиректору MGI Engineering Роберту Майклу Гаскойну, исполнительному директору Malloy Aeronautics Нилу Эплтону, директору и соучредителю Tekever UK Полу Уэббу и главе отдела технологий BAE Systems Джулиану Крэкнеллу.

    По данным МИД, эти компании снабжают Украину вооружениями и технологиями, которые используют для ударов вглубь России.

    Ранее вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар отметил, что США и Европа придерживаются разных подходов к украинскому вопросу и отношениям с Россией.

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