360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 7,0

    Фото: РИА «Новости»

    У японских островов Огасавара в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщило Метеорологическое управление Японии.

    По данным сейсмологических служб, очаг залегал на глубине около 470 километров, угрозу цунами не объявляли.

    В эпицентре землетрясения зафиксировали координаты: 28,0 градуса северной широты и 139,9 градуса восточной долготы.

    На островах Титидзима и Хахадзима сила сотрясений достигла трех баллов по японской семибалльной шкале. Толчки также ощущались в Токио и других районах восточной и северо-восточной Японии.

    По предварительным данным, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

    Днем ранее землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировали в Кемеровской области. Очаг находился на глубине 10 километров. Эпицентр зафиксировали в 39 километрах к северо-западу от Киселевска.