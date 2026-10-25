У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 7,0

У японских островов Огасавара в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщило Метеорологическое управление Японии .

По данным сейсмологических служб, очаг залегал на глубине около 470 километров, угрозу цунами не объявляли.

В эпицентре землетрясения зафиксировали координаты: 28,0 градуса северной широты и 139,9 градуса восточной долготы.

На островах Титидзима и Хахадзима сила сотрясений достигла трех баллов по японской семибалльной шкале. Толчки также ощущались в Токио и других районах восточной и северо-восточной Японии.

По предварительным данным, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Днем ранее землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировали в Кемеровской области. Очаг находился на глубине 10 километров. Эпицентр зафиксировали в 39 километрах к северо-западу от Киселевска.