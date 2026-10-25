Европейские страны рискуют остаться за рамками переговоров по урегулированию конфликта на Украине из-за выдвигаемых ими условий. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Та позиция, которую они излагали в отношении параметров урегулирования, по сути, самоисключает европейцев из процесса», — объяснил дипломат.

По словам Грушко, европейские государства настаивают на выплате Россией репараций, восстановлении прежних границ Украины и привлечении виновных к ответственности.

Кроме того, они выступают за размещение иностранных войск на украинской территории и вступление страны в НАТО.

Замглавы МИД добавил, что Евросоюз стремится ослабить Россию и ограничить ее возможности для развития. В качестве примера он привел действия европейских стран против судов, которые они связывают с так называемым теневым флотом, а также военную помощь Украине.