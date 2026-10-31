«Попытка переворота». Президент Польши срочно возвращается в страну

Конфликт вокруг суда в Польше обострился, президент вернулся в страну

Жесткий конфликт вокруг Конституционного суда обострился в Польше. Руководство ведомства отстранили, президент Кароль Навроцкий прервал полет в Сенегал, сообщила газета Wirtualna Polska .

Судья Конституционного суда Анна Корвин-Пиотровская отстранила председателя той же структуры Богдана Свенчковского. Она взяла на себя руководство учреждением, к зданию трибунала вызвали полицию.

Свое решение Корвин-Пиотровская объяснила «крайней конституционной необходимости». Она пришла к выводу, что полиция требуется из-за угрозы безопасности судей.

Свенчковского в здание трибунала не пустили. Свое отстранение он признать отказался. Его заместитель Соханьский назвал происходящее «попыткой государственного переворота».

На фоне ситуации президент Навроцкий сообщил, что прервет свой полет в Сенегал и вернется в Польшу.

История конфликта вокруг Конституционного трибунала Польши тянется уже несколько лет. Это ведомство — предмет жесткого спора правительства Туска с представителями бывшей правящей партии «Право и справедливость» (PiS).

Сторонники Дональда Туска оспаривают легитимность действующего состава суда. По их мнению, тот допускал нарушения по приказам прежних властей.

Польский сейм 17 октября ввел в Конституционный трибунал нового судью, Мацея Берека. В ответ PiS устроила масштабные протесты, к учреждению стягивались тысячи демонстрантов и полиция.