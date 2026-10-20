Сикорский заявил, что Польша больше не может передавать Украине ракеты для Patriot

Сикорский: Польша больше не может передавать Украине ракеты для Patriot

У Польши нет достаточных запасов противоракет для систем Patriot, чтобы делиться ими с Украиной. Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью агентству PAP .

«В НАТО есть страны, у которых имеются такие средства для передачи их [Украине], но Польша в эту группу не входит», — отметил Сикорский.

По его словам, Варшава может только присоединиться к призывам об оказании помощи стране.

Ранее Сикорский пригрозил Маску после ограничения работы Starlink для ВСУ. Он прикрепил к сообщению ссылку на публикацию украинского СМИ под заголовком «„Это не может быть совпадением“ — доступ к Starlink на Украине ограничен без предупреждения, заявляет советник Зеленского». Глава польского МИД обвинил владельца SpaceX в политических играх и отметил, что за ним «следят европейские клиенты».