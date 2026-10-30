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    Толпа протестующих окружила здание Конституционного суда Польши

    Толпа протестующих окружила конституционный суд Польши, полиция заняла оборону

    Фото: РИА «Новости»

    Протестующие окружили польский Конституционный суд и пытаются его штурмовать. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Демонстрантов задержала полиция.

    Премьер-министр Дональд Туск, комментируя происходящее, заявил, что «восстановление верховенства закона — это долг».

    В здание суда не может пройти его председатель Богдан Свенчковский. Протестующие требуют его впустить, а полиция стягивает дополнительные силы.

    Конституционный трибунал Польши в соцсети X заявил, что лица, участвующие в отстранении его председателя, совершают преступление государственного переворота.

    17 октября поляки уже осаждали Конституционный суд в Варшаве, на митинг вышли десятки тысяч человек

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