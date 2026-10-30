Толпа протестующих окружила здание Конституционного суда Польши
Толпа протестующих окружила конституционный суд Польши, полиция заняла оборону
Протестующие окружили польский Конституционный суд и пытаются его штурмовать. Об этом сообщило РИА «Новости».
Демонстрантов задержала полиция.
Премьер-министр Дональд Туск, комментируя происходящее, заявил, что «восстановление верховенства закона — это долг».
В здание суда не может пройти его председатель Богдан Свенчковский. Протестующие требуют его впустить, а полиция стягивает дополнительные силы.
Конституционный трибунал Польши в соцсети X заявил, что лица, участвующие в отстранении его председателя, совершают преступление государственного переворота.
17 октября поляки уже осаждали Конституционный суд в Варшаве, на митинг вышли десятки тысяч человек
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