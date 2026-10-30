Толпа протестующих окружила здание Конституционного суда Польши

Протестующие окружили польский Конституционный суд и пытаются его штурмовать. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Демонстрантов задержала полиция.

Премьер-министр Дональд Туск, комментируя происходящее, заявил, что «восстановление верховенства закона — это долг».

В здание суда не может пройти его председатель Богдан Свенчковский. Протестующие требуют его впустить, а полиция стягивает дополнительные силы.

Конституционный трибунал Польши в соцсети X заявил, что лица, участвующие в отстранении его председателя, совершают преступление государственного переворота.

17 октября поляки уже осаждали Конституционный суд в Варшаве, на митинг вышли десятки тысяч человек