Пассажирский терминал аэропорта Эр-Рияда подвергся новой атаке

CNN Arabia: при новой атаке на аэропорт Эр-Рияда пострадали люди

По международному аэропорту Эр-Рияда нанесли удар неопознанным снарядом. Пострадали люди. Об этом сообщил CNN Arabia .

Атака произошла днем 11 октября, объявило Управление гражданской авиации Саудовской Аравии. В настоящее время в координации с компетентными органами завершаются оценка ущерба и проверка безопасности объектов. Не обошлось без пострадавших, однако их количество власти не уточнили.

Пресс-секретарь коалиции в Йемене генерал-майор Турки аль-Малики заявил, что удар нанесли неизвестным снарядом. Целью атаки стал пассажирский терминал № 4.

Это вторая атака на аэропорт Эр-Рияда за выходные. При ракетном ударе 10 октября погибли 12 человек, в том числе иностранцы, и более 300 человек пострадали. Ответственность за удары взяли на себя хуситы.