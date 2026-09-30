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    Раскрылись подробности о нападении в самолете Flydubai на рейсе в Тель-Авив

    Раненым капитаном экипажа Flydubai во время ЧП в небе оказался гражданин Индии

    На борту рейса из Дубая в Тель-Авив 30 сентября второй пилот напал на капитана и попытался разбить самолет. Раненым летчиком оказался гражданин Индии Смит Маччхар, это выяснила редакция Hindustan Times.

    Издание нашло профиль пилота на сайте по поиску работы. Маччхар — уроженец Мумбаи, он 11 лет летал старшим командиром экипажа в SpiceJet. С ноября 2020 года Маччхар работал капитаном по линейной подготовке, он обучал и проверял других пилотов.

    За свою карьеру индиец налетал 9750 часов на самолетах 737-800 и 737 MAX 8 и 9.

    Агрессора удалось скрутить еще в самолете. Управление перехватили сотрудники второго летного экипажа — они находились в салоне.

    Напавшего на пилота мужчину арестовали. Его допрашивают власти Саудовской Аравии.

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