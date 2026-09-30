Раскрылись подробности о нападении в самолете Flydubai на рейсе в Тель-Авив

Раненым капитаном экипажа Flydubai во время ЧП в небе оказался гражданин Индии

На борту рейса из Дубая в Тель-Авив 30 сентября второй пилот напал на капитана и попытался разбить самолет. Раненым летчиком оказался гражданин Индии Смит Маччхар, это выяснила редакция Hindustan Times .

Издание нашло профиль пилота на сайте по поиску работы. Маччхар — уроженец Мумбаи, он 11 лет летал старшим командиром экипажа в SpiceJet. С ноября 2020 года Маччхар работал капитаном по линейной подготовке, он обучал и проверял других пилотов.

За свою карьеру индиец налетал 9750 часов на самолетах 737-800 и 737 MAX 8 и 9.

Агрессора удалось скрутить еще в самолете. Управление перехватили сотрудники второго летного экипажа — они находились в салоне.

Напавшего на пилота мужчину арестовали. Его допрашивают власти Саудовской Аравии.