Калугин: ни один из целевых показателей «Маршрута Трампа» так и не обнародовали

Проект «Маршрут Трампа» между Арменией и Азербайджаном пока вызвал больше вопросов, чем получено ответов, так как его детали до сих пор не обнародованы. Об этом РИА «Новости» заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.

«По проекту „Дороги Трампа“ в Сюнике, который во многом копирует то, что было наработано в прошлые годы при содействии России, пока больше вопросов, чем ответов», — сказал дипломат.

Калугин добавил, что пока не обнародовали ни один из его целевых показателей. Неизвестны ни сроки строительства, ни его параметры, ни использование соответствующей инфраструктуры. Кроме того, под вопросом и перспективы грузопотока.

Проект транспортного коридора между Арменией и Азербайджаном реализуют при участии компаний США. Он должен будет соединить западные районы Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой — через Сюникскую область Армении.

В американском госдепе сообщали, что компания США получит в совместном предприятии — TRIPP Development Company — 74% акций. Ереван получит 26%. Срок соглашения составит для начала 49 лет, но планируется его продлить еще на 50 лет с выпуском допакций.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко усомнился в словах армянского премьер-министра Никола Пашиняна, что его сограждане получат выгоду от транзита газа через страну. До этого Пашинян пообещал избирателям, что в рамках «Маршрута Трампа» республика получит бесплатный газ.