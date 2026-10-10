Дмитриев: Трамп присоединился к тем, кто считает, что Украине нужен мирный лидер

Милитаристские устремления украинского лидера Владимира Зеленского надоели многим и теперь в их число вошел президент США Дональд Трамп. Об этом на своей странице в социальной сети X написал представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он репостнул видео с заявлением Трампа, о том, что Украине нужен новый лидер, который умеет договариваться.

«Президент Трамп присоединился к многим, кто считает, что Украине нужно руководство, действительно сосредоточенное на мире, а не на милитаристских устремлениях Зеленского: „Украине пора обзавестись новым президентом“. Иконический и исторический момент», — написал Дмитриев.

С резкой критикой украинского лидера Владимира Зеленского президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами Белого дома в субботу, 10 октября.

В своем заявлении он заявил, что Украине требуется новый глава государства, потому что Зеленский отверг все предложения для достижения мира, а также проигнорировал требования остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.