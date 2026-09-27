Турция заявила о планах принимать туристов круглый год

Турция заявила о намерении развивать туристические маршруты во всех регионах и вне привычного курортного сезона. Об этом сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой в социальной сети X .

«Мы работаем над расширением туризма во все четыре времени года и во всех 81 провинциях, а также над защитой нашего природного и культурного наследия и его передачей будущим поколениям», — написал министр.

Эрсой отметил вклад занятых в туризме людей и подчеркнул, что природное разнообразие страны вызывает у него особую гордость. Турецкое гостеприимство, по его словам, помогает стране принимать гостей со всего мира.

Ранее туроператоры рассказали, что россияне стали чаще выбирать осенние туры в Египет, Вьетнам и Китай. При этом спрос на традиционный пляжный отдых в Турции также остался высоким.