Удар по аэропорту Эр-Рияда унес жизни 12 человек: что известно об атаке

Жертвами атаки на аэропорт Эр-Рияда стали 12 человек, еще 309 пострадали

Обострение конфликта вокруг Йемена затронуло гражданскую авиацию Саудовской Аравии. Эр-Рияд возложил ответственность на хуситов и пообещал ответ, однако движение не подтвердило свою причастность к удару 10 октября.

Кто атаковал аэропорт в Эр-Рияде

В субботу, 10 октября ракета ударила по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде, поразив комплекс внутренних терминалов 3 и 4.

Саудовская коалиция обвинила в атаке йеменское движение «Ансар Аллах».

Сколько погибших и раненых после атаки в Саудовской Аравии

Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило о 12 погибших и 309 пострадавших. Среди погибших — четверо подданных королевства, двое граждан Бангладеш, а также по одному гражданину США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины и Судана. Часть раненых находится в критическом состоянии.

Это уже третья атака на аэропорт за неделю. В четверг, 8 октября, при предыдущих ударах погибли трое граждан Саудовской Аравии, в том числе пилот Saudia. Ракеты также повредили самолет компании, который стоял на земле без пассажиров.

Есть ли россияне среди погибших

В опубликованном властями списке погибших граждан России нет. При этом власти не приводили отдельные данные о гражданстве всех 309 пострадавших, поэтому этот список не позволяет сделать вывод о гражданах России среди раненых.

Заявление Саудовской Аравии

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция назвала удар «полномасштабным военным преступлением» и пообещала решительный ответ. Власти приостановили работу аэропорта, перенаправили рейсы и начали оценивать ущерб.

Что говорят в «Ансар Аллах»

После удара движение не заявило прямо, что берет на себя ответственность за удар 10 октября. При этом руководитель медиа-бюро «Ансар Аллах»написал в соцсети X, что движение «закрыло международный аэропорт Эр-Рияда».

Ранее хуситы взяли ответственность за атаки 8 октября и предупредили международные авиакомпании, что считают воздушное пространство Саудовской Аравии зоной военных действий. Исключением они назвали районы над Меккой и Мединой.