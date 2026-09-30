360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В FlyDubai подтвердили информацию о драке пилотов на борту

    IMAGO/PIUS KOLLER
    Фото: IMAGO/PIUS KOLLER/www.globallookpress.com

    Авиакомпания FlyDubai подтвердила данные о драке пилотов на борту самолета, следовавшего рейсом Дубай — Тель-Авив. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

    «В Flydubai подтверждают, что между пилотами произошла драка», — заявили журналисты.

    До этого самолет передал сигнал о нештатной ситуации и через некоторое время совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Сначала журналисты озвучили версию о вероятном угоне или захвате судна, но позже этот сценарий случившегося опровергли.

    По данным 12-го канала, самолетом управляли пилоты из России и с Украины. Последний был вторым пилотом.

    Израильский 14-й канал выдвинул версию, что один из них резко направил самолет в пике с высоты 30 тысяч футов (девять километров), что спровоцировало драку на борту. Второй попытался воспрепятствовать ему. В итоге судно успело опуститься до 15 тысяч футов (4,5 километра).

    Издание i24NEWS со ссылкой на данные одной из пассажирок сообщило, что кто-то пытался напасть на пилота с ножом.

    Читайте также

    Рубио раскрыл позицию США к переговорам с Россией и Украиной

    Samuel Corum - Pool via CNP

    Дмитриев прибыл на очередной раунд переговоров в Нью-Йорке

    Итальянский журналист сравнил выборы в России и Италии

    Песков анонсировал визит Пашиняна в Москву

    В Великобритании из-за нового сбоя отменили почти 200 авиарейсов

    Ben Stevens

    Бельгийский депутат чуть не задохнулся в туалете правительственного здания

    Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency

    Джулиан Ассанж объявил о своем возвращении в соцсети

    Gao Jing/XinHua

    В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа на саммите G20

    Лавров шуткой поставил на место кричавших журналистов на встрече с Рубио

    Путин выразил соболезнования Токаеву после гибели военных моряков на Каспии

    США не поддержали антироссийское заявление по Украине в Совбезе ООН

    Michael Brandt/dpa

    Токаев захотел законодательно запретить граффити в Казахстане