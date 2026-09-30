В FlyDubai подтвердили информацию о драке пилотов на борту

Авиакомпания FlyDubai подтвердила данные о драке пилотов на борту самолета, следовавшего рейсом Дубай — Тель-Авив. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

«В Flydubai подтверждают, что между пилотами произошла драка», — заявили журналисты.

До этого самолет передал сигнал о нештатной ситуации и через некоторое время совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Сначала журналисты озвучили версию о вероятном угоне или захвате судна, но позже этот сценарий случившегося опровергли.

По данным 12-го канала, самолетом управляли пилоты из России и с Украины. Последний был вторым пилотом.

Израильский 14-й канал выдвинул версию, что один из них резко направил самолет в пике с высоты 30 тысяч футов (девять километров), что спровоцировало драку на борту. Второй попытался воспрепятствовать ему. В итоге судно успело опуститься до 15 тысяч футов (4,5 километра).

Издание i24NEWS со ссылкой на данные одной из пассажирок сообщило, что кто-то пытался напасть на пилота с ножом.