МИД объяснил выход России из Рамсарской конвенции о болотах

Алимов: Запад пытался использовать Рамсарскую конвенцию для давления на Москву

Россия прекратила участие в Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях 21 декабря 2025 года. Решение приняли после попыток западных государств использовать международный договор для давления, сообщил РИА «Новости» замглавы МИД Александр Алимов.

По словам дипломата, западные страны неоднократно призывали участников конвенции и ее секретариат действовать в отношении России в рамках определенных ими подходов с нарушением положений документа.

«Западные государства пытались активно использовать международно-правовой инструмент для давления на Российскую Федерацию в связи с проведением СВО на Украине», — сказал он.

Алимов отметил, что после выхода Россия продолжит самостоятельно обеспечивать охрану и устойчивое использование водно-болотных угодий.

Конвенцию приняли в 1971 году в иранском городе Рамсар для международной защиты таких территорий, в том числе как мест обитания водоплавающих птиц.

Ранее Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств.