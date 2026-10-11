ЕС выделит Украине деньги на беспилотники и ракеты

Фон дер Ляйен: Евросоюз выделит Украине средства на беспилотники и ракеты

На этой неделе Евросоюз выделит Украине дополнительное финансирование на закупку беспилотников и ракет. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X .

О решении она рассказала после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«На этой неделе ЕС предоставит дополнительное финансирование на беспилотники и ракеты», — написала глава Еврокомиссии.

Какую именно сумму перечислят Украине, фон дер Ляйен не уточнила. По ее словам, помощь Киеву предоставят на фоне усилий президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта.

Ранее лидер Соединенных Штатов, отвечая на критику Зеленского, заявил, что Украине нужен другой президент — тот, который сможет заключить множество сделок. Действующий глава страны, по мнению Трампа, этого не делает.