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    Во Франции водитель разогнал Porsche до 312 км в час и лишился водительских прав

    Le Figaro: во Франции водитель Porsche разогнался до 312 километров в час

    Фото: РИА «Новости»

    На востоке Франции водитель Porsche установил рекорд скорости, разогнавшись до 312 километров в час. Об этом сообщила газета Le Figaro.

    Нарушителя задержали в ночь на 27 сентября в департаменте Верхняя Савойя. Им оказался иностранец, превысивший допустимый скоростной режим на 182 километра в час, а с учетом технической погрешности — на 170.

    Правоохранители изъяли у мужчины водительские права, а автомобиль отправили на штрафстоянку. Нарушителю также пришлось внести залог в 1,5 тысячи евро.

    По данным издания, мужчине грозит до трех лет лишения свободы, штраф в 3 750 евро, запрет на вождение во Франции и конфискация машины. Предыдущий рекорд был установлен в мае на той же трассе, тогда водитель Audi разогнался до 287 километров в час.

    Ранее блогера Евгения Чеботарева оштрафовали за превышение скорости на Ferrari во время записи трюкового ролика. Кроме того, ему пришлось заплатить почти миллион рублей за отсутствие у автомобиля полиса ОСАГО.

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