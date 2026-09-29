Во Франции водитель разогнал Porsche до 312 км в час и лишился водительских прав

Le Figaro: во Франции водитель Porsche разогнался до 312 километров в час

На востоке Франции водитель Porsche установил рекорд скорости, разогнавшись до 312 километров в час. Об этом сообщила газета Le Figaro .

Нарушителя задержали в ночь на 27 сентября в департаменте Верхняя Савойя. Им оказался иностранец, превысивший допустимый скоростной режим на 182 километра в час, а с учетом технической погрешности — на 170.

Правоохранители изъяли у мужчины водительские права, а автомобиль отправили на штрафстоянку. Нарушителю также пришлось внести залог в 1,5 тысячи евро.

По данным издания, мужчине грозит до трех лет лишения свободы, штраф в 3 750 евро, запрет на вождение во Франции и конфискация машины. Предыдущий рекорд был установлен в мае на той же трассе, тогда водитель Audi разогнался до 287 километров в час.

Ранее блогера Евгения Чеботарева оштрафовали за превышение скорости на Ferrari во время записи трюкового ролика. Кроме того, ему пришлось заплатить почти миллион рублей за отсутствие у автомобиля полиса ОСАГО.