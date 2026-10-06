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    Девочка напала с ножом на учеников лицея в Стамбуле, погибла школьница

    Школьница погибла при вооруженном нападении на учеников лицея в Стамбуле

    Фото: РИА «Новости»

    В Стамбуле погибла школьница в результате вооруженного нападения. Еще семеро учеников пострадали, сообщил министр образования Турции Юсуф Текин на своей странице в Х.

    ЧП случилось утром 6 октября в религиозном лицее, который расположен в районе Башакшехир. По данным турецких СМИ, на ребят с ножом напала 15-летняя девочка из другого учебного заведения.

    «Восемь учеников получили ранения и были госпитализированы. Одна из школьниц, несмотря на усилия медиков, скончалась в больнице», — написал Текин.

    Охранники лицея оперативно задержали подростка. В отношении нападавшей проводят следственные действия. Полиция выясняет причины произошедшего.

    Ранее стало известно, что школьник напал на учительницу в Словакии, она погибла.

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