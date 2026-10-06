Девочка напала с ножом на учеников лицея в Стамбуле, погибла школьница

Школьница погибла при вооруженном нападении на учеников лицея в Стамбуле

В Стамбуле погибла школьница в результате вооруженного нападения. Еще семеро учеников пострадали, сообщил министр образования Турции Юсуф Текин на своей странице в Х .

ЧП случилось утром 6 октября в религиозном лицее, который расположен в районе Башакшехир. По данным турецких СМИ, на ребят с ножом напала 15-летняя девочка из другого учебного заведения.

«Восемь учеников получили ранения и были госпитализированы. Одна из школьниц, несмотря на усилия медиков, скончалась в больнице», — написал Текин.

Охранники лицея оперативно задержали подростка. В отношении нападавшей проводят следственные действия. Полиция выясняет причины произошедшего.

Ранее стало известно, что школьник напал на учительницу в Словакии, она погибла.