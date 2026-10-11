«Разорвали цепь санкций»: Вучич оценил сделку России и США по топливу

Вучич увидел «разрыв цепи санкций» в сделке России и США

Бывший президент Сербии Александр Вучич оценил соглашение Владимира Путина и Дональда Трампа о приостановке санкций и выводе российского дизтоплива на рынки. Об этом он заявил в прямом эфире TikTok, сообщило издание IN4S .

По его словам, объемы топлива небольшие, однако это не главное.

«Гораздо важнее тот факт, что американцы тем самым разорвали эту цепь санкций, существующих против Российской Федерации», — заявил он.

Вучич считает Трампа прагматичным лидером. По его мнению, американский президент хочет получить дешевое дизтопливо, чтобы снизить цену галлона. Вучич напомнил, что власти США держатся на трех столпах: доступная еда, кредит на жилье и недорогое топливо.

Для России, по словам экс-президента, это важно не из-за денег, а политически.

Также Вучич прокомментировал слова Трампа о новом президенте для Украины. По его мнению, Трампу не понравились заявления украинского лидера Владимира Зеленского о смягчении санкций против России.