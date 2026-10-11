«Разорвали цепь санкций»: Вучич оценил сделку России и США по топливу
Вучич увидел «разрыв цепи санкций» в сделке России и США
Бывший президент Сербии Александр Вучич оценил соглашение Владимира Путина и Дональда Трампа о приостановке санкций и выводе российского дизтоплива на рынки. Об этом он заявил в прямом эфире TikTok, сообщило издание IN4S.
По его словам, объемы топлива небольшие, однако это не главное.
«Гораздо важнее тот факт, что американцы тем самым разорвали эту цепь санкций, существующих против Российской Федерации», — заявил он.
Вучич считает Трампа прагматичным лидером. По его мнению, американский президент хочет получить дешевое дизтопливо, чтобы снизить цену галлона. Вучич напомнил, что власти США держатся на трех столпах: доступная еда, кредит на жилье и недорогое топливо.
Для России, по словам экс-президента, это важно не из-за денег, а политически.
Также Вучич прокомментировал слова Трампа о новом президенте для Украины. По его мнению, Трампу не понравились заявления украинского лидера Владимира Зеленского о смягчении санкций против России.