Хуситы назвали аэропорты Саудовской Аравии целями для ударов

Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа выступил с новым предупреждением для авиакомпаний. Об этом он написал в телеграм-канале .

По его словам, саудовские аэропорты и воздушное пространство королевства являются целями для ударов. Он призвал специалистов, сотрудников и путешественников не использовать их. Исключение составляют аэропорты Мекки и Медины.

Сариа попросил отнестись к предупреждениям серьезно. Он подчеркнул, что Эр-Рияд будет нести ответственность за любые последствия неудачных перехватов ракет и беспилотников.

Также представитель движения заявил, что хуситы продолжат действовать по принципу «аэропорт за аэропорт, блокада за блокаду и эскалация за эскалацию» до достижения своих целей.

Ранее при атаке на аэропорт Эр-Рияда погибли 12 человек, еще более 300 получили ранения.