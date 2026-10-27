Лавров заявил, что в договоре с США по дизельному топливу не было дополнительных условий

Лавров: поставки дизтоплива в США — лишь деловая договоренность

Поставки дизельного топлива в США по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — это исключительно деловая договоренность без политических условий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости» .

Дипломата спросили, не последует ли за поставками в США сокращение поддержки Ирана.

«Никаких условий… Никаких увязок не было вообще. Это чисто прагматичный подход», — подчеркнул Лавров.

По словам министра, Вашингтон считает дефицит топлива неадекватным текущим потребностям мирового рынка.

Ранее Трамп высказался по поводу визита своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, отметив, что рассчитывает на подвижки в вопросе урегулирования конфликта на Украине.