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    Лавров заявил, что в договоре с США по дизельному топливу не было дополнительных условий

    Лавров: поставки дизтоплива в США — лишь деловая договоренность

    Фото: РИА «Новости»

    Поставки дизельного топлива в США по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — это исключительно деловая договоренность без политических условий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости».

    Дипломата спросили, не последует ли за поставками в США сокращение поддержки Ирана.

    «Никаких условий… Никаких увязок не было вообще. Это чисто прагматичный подход», — подчеркнул Лавров.

    По словам министра, Вашингтон считает дефицит топлива неадекватным текущим потребностям мирового рынка.

    Ранее Трамп высказался по поводу визита своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, отметив, что рассчитывает на подвижки в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

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