Врачи рассказали о состоянии папы римского после удаления опухоли
ТАСС: восстановление папы римского после операции «проходит нормально»
Восстановление папы римского Льва XIV после удаления злокачественного образования в легком «проходит нормально». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на врачей понтифика.
«Рентген грудной клетки показал хорошее восстановление прооперированного легкого», — отметили медики.
По их словам, пациент самостоятельно выполнял повседневные действия, физиотерапия включала в себя полную двигательную активность.
Папе римскому провели операцию во вторник — ему удалили нижнюю долю правого легкого. Служба печати Святого престола сообщила, что понтифику сделали анализ крови и рентген грудной клетки. Восстановление займет около недели.