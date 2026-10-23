Фон дер Ляйен сбежала из зала Европарламента во время критики депутата
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен покинула зал Европарламента во время выступления словацкого депутата Милана Угрика, критиковавшего ее решения. Кадры скандала опубликовало РИА «Новости».
Парламентарий обрушился с критикой на планы выделить крупную сумму на поддержку Украины. По его мнению, эти средства должны идти на нужды европейцев.
«Вам должно быть стыдно за то, что вы хотите вместе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским обокрасть европейцев еще на 70 миллиардов евро», — заявил Угрик с трибуны.
Он также потребовал от председателя ЕК прекратить «финансировать бессмыслицу». На записи видно, как фон дер Ляйен встает и уходит, пока депутат продолжает говорить.
Ранее бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель посоветовала Зеленскому прекратить просить деньги у европейских стран, находящихся в трудном положении.