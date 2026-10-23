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    Фон дер Ляйен сбежала из зала Европарламента во время критики депутата

    Фото: РИА «Новости»

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен покинула зал Европарламента во время выступления словацкого депутата Милана Угрика, критиковавшего ее решения. Кадры скандала опубликовало РИА «Новости».

    Парламентарий обрушился с критикой на планы выделить крупную сумму на поддержку Украины. По его мнению, эти средства должны идти на нужды европейцев.

    «Вам должно быть стыдно за то, что вы хотите вместе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским обокрасть европейцев еще на 70 миллиардов евро», — заявил Угрик с трибуны.

    Он также потребовал от председателя ЕК прекратить «финансировать бессмыслицу». На записи видно, как фон дер Ляйен встает и уходит, пока депутат продолжает говорить.

    Ранее бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель посоветовала Зеленскому прекратить просить деньги у европейских стран, находящихся в трудном положении.

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