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    В МИД заявили, что Россия направила в ОЗХО 40 нот о применении Украиной химсредств

    МИД: Россия направила в ОЗХО порядка 40 нот о применении Украиной химсредств

    Фото: РИА «Новости»

    Россия за три года направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) около 40 нот с информацией о применении Украиной химических средств. С таким заявлением выступил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, чьи слова привело РИА «Новости».

    «Все они (случаи применения Украиной ХСББ — прим. ред.) оставлены без ответа как киевским режимом, так и пособниками его преступлений», — отметил Воронцов в своем выступлении на Первом комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Дипломат обратил внимание, что попытки России задействовать механизмы Конвенции для прояснения выдвигаемых против нее обвинений игнорируют.

    Ранее стало известно, что США вышли из проекта с украинским НТЦ по исследованию химоружия.

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