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    Хуситы окружили третий по величине город Йемена

    FT: хуситы окружили город Таиз, открывающий путь к Адену

    Фото: 360.ru

    Йеменское движение «Ансар Алла» окружило третий по величине город страны Таиз. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «Повстанцы… в последние дни окружили юго-западный город Таиз, соединяющий побережье с остальной частью южного Йемена», — отметили в публикации

    Авторы уточнили, что доступ к городу может открыть хуситам путь для продвижения к временной столице Адену, где находится международно признанное правительство. Въезд в Таиз ограничен, поскольку все основные дороги стали линиями фронта.

    По словам местных жителей, они не успели эвакуироваться в более безопасные районы из-за стремительного начала боевых действий. В окрестностях города образовался дефицит продуктов, медикаментов и топлива, цены резко подскочили.

    Ранее хуситы нанесли несколько ракетных ударов по президентскому дворцу в Адене. Они назвали целью атаки расположенный там оперативный штаб под руководством саудовских офицеров и оружейные склады.

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