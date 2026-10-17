Хуситы окружили третий по величине город Йемена

Йеменское движение «Ансар Алла» окружило третий по величине город страны Таиз. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

«Повстанцы… в последние дни окружили юго-западный город Таиз, соединяющий побережье с остальной частью южного Йемена», — отметили в публикации

Авторы уточнили, что доступ к городу может открыть хуситам путь для продвижения к временной столице Адену, где находится международно признанное правительство. Въезд в Таиз ограничен, поскольку все основные дороги стали линиями фронта.

По словам местных жителей, они не успели эвакуироваться в более безопасные районы из-за стремительного начала боевых действий. В окрестностях города образовался дефицит продуктов, медикаментов и топлива, цены резко подскочили.

Ранее хуситы нанесли несколько ракетных ударов по президентскому дворцу в Адене. Они назвали целью атаки расположенный там оперативный штаб под руководством саудовских офицеров и оружейные склады.