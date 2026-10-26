Песков заявил, что России интересны все выгодные энергетические рынки
Российская сторона в вопросе экспорта газа заинтересована во всех рынках, которые для нее выгодны, что не раз объяснял президент Владимир Путин. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
Песков отметил, что Москва готова обсуждать поставки газа в Европу при наличии заинтересованности у европейских стран и свободных объемов у России.
«Путин неоднократно объяснял. Мы заинтересованы во всех рынках, которые выгодны для нас», — сказал пресс-секретарь главы государства.
До этого Путин указал, что российская сторона всегда была готова поставлять энергоресурсы. От поставок Европа отказалась самостоятельно.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европа сейчас в состоянии глубочайшего кризиса в энергетике. По его словам, стоимость газа выросла на 140% за последний год.