Песков заявил, что России интересны все выгодные энергетические рынки

Российская сторона в вопросе экспорта газа заинтересована во всех рынках, которые для нее выгодны, что не раз объяснял президент Владимир Путин. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Песков отметил, что Москва готова обсуждать поставки газа в Европу при наличии заинтересованности у европейских стран и свободных объемов у России.

«Путин неоднократно объяснял. Мы заинтересованы во всех рынках, которые выгодны для нас», — сказал пресс-секретарь главы государства.

До этого Путин указал, что российская сторона всегда была готова поставлять энергоресурсы. От поставок Европа отказалась самостоятельно.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европа сейчас в состоянии глубочайшего кризиса в энергетике. По его словам, стоимость газа выросла на 140% за последний год.