Трамп призвал расстреливать тех, кто сливает важную информацию прессе
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга призвал казнить лиц, передающих важную информацию СМИ. Слова политика привел журнал The Hill.
Трамп выступал с темой кампании республиканцев перед промежуточными выборами в конгресс. Неожиданно глава Белого дома переключился на «информаторов».
На мой взгляд, тех, кто сливает информацию, нужно расстреливать. Их следует расстреливать. Раньше мы расстреливали таких людей. С теми, кто сливает информацию, нужно поступать очень, очень жестко. Они существуют на самом деле. Для меня они — подонки, отбросы общества.
Дональд Трамп
Затем политик объяснил, что речь идет о ситуации вокруг Ирана. По его словам, «какой-то мерзавец слил в прессу» информацию о военной операции против Тегерана.
«Его нужно посадить в тюрьму и расстрелять. Он должен провести остаток своей жизни в тюрьме. Они слили информацию о том, что мы вылетаем из Миссури в 12:07, и это было в The New York Times и CNN. Они слили время нашего вылета и время нашего прибытия», — рассказал Дональд Трамп.
The Hill предположил, что президент Трамп имел ввиду операцию «Полуночный молот» в июне 2025 года. В ходе этой военной акции американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам на территории Ирана.
В начале октября Трамп заявил о необходимости завершить конфликт с Ираном.