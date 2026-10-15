Трамп призвал расстреливать тех, кто сливает важную информацию прессе

Трамп выступал с темой кампании республиканцев перед промежуточными выборами в конгресс. Неожиданно глава Белого дома переключился на «информаторов».

На мой взгляд, тех, кто сливает информацию, нужно расстреливать. Их следует расстреливать. Раньше мы расстреливали таких людей. С теми, кто сливает информацию, нужно поступать очень, очень жестко. Они существуют на самом деле. Для меня они — подонки, отбросы общества.

Затем политик объяснил, что речь идет о ситуации вокруг Ирана. По его словам, «какой-то мерзавец слил в прессу» информацию о военной операции против Тегерана.

«Его нужно посадить в тюрьму и расстрелять. Он должен провести остаток своей жизни в тюрьме. Они слили информацию о том, что мы вылетаем из Миссури в 12:07, и это было в The New York Times и CNN. Они слили время нашего вылета и время нашего прибытия», — рассказал Дональд Трамп.

The Hill предположил, что президент Трамп имел ввиду операцию «Полуночный молот» в июне 2025 года. В ходе этой военной акции американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам на территории Ирана.

В начале октября Трамп заявил о необходимости завершить конфликт с Ираном.